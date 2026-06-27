Dos personas mueren en brutal accidente en Marcovia

Choluteca, Honduras.-Un aparatoso accidente de tránsito registrado en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos, la noche del viernes 26 de junio.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Kevin Ávila y Reyna García, quienes, según información preliminar, regresaban de trabajar cuando ocurrió el fatal hecho.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas, una de las víctimas había acudido a visitar a su hermana sin imaginar que serían sus últimos minutos de vida antes de verse involucrada en el fatal percance.