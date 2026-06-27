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Dos personas mueren en brutal accidente en Marcovia

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de cómo ocurrió el impacto que deja dos personas muertas en este sector de la zona sur del país

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 07:40
Dos personas mueren en brutal accidente en Marcovia

Las víctimas mortales fueron identificadas como Reyna García y Kevin Ávila.​​

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.-Un aparatoso accidente de tránsito registrado en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos, la noche del viernes 26 de junio.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Kevin Ávila y Reyna García, quienes, según información preliminar, regresaban de trabajar cuando ocurrió el fatal hecho.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas, una de las víctimas había acudido a visitar a su hermana sin imaginar que serían sus últimos minutos de vida antes de verse involucrada en el fatal percance.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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