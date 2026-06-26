Capturan a supuesto yerno del exdiputado de Libre, Rafael Alegría, acusado de asesinato

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto yerno del exdiputado y reconocido dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría, fue capturado por la Policía Nacional (PN), en la capital de la República. Se trata de Celio Bautista Rodríguez Ponce, de 46 años de edad, con domicilio en la comunidad de Taujica, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Celio Bautista fue detenido alrededor de las 5:50 de la tarde, en el sector número nueve de la colonia Hato de Enmedio, a inmediaciones de uno de los puentes peatonales de la zona. El ciudadano en mención fue aprehendido cuando trasitaba en su vehículo por el lugar antes descrito, por un equipo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes preventivos de la Policía.

Dos órdenes de captura

Rodríguez Ponce, supuesto familiar por afinidad del dirigente campesino y sindicalista, Rafael Alegría, estaba prófugo de la justicia desde el 22 de septiembre del años 2026, cuando un juez del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, emitió su formal captura.

Esta orden de aprehensión estaba sustentada en la acusación por el delito de homicidio que Celio Rodríguez habría cometido contra Wesly Santos Arias, en el que también habrían participado otras dos personas. Cincuenta y dos días después, el 14 de noviembre de 2016, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, giró otra orden de captura contra Celio Rodríguez, esta vez sindicado de la comisión del delito de asesinato en detrimento de Víctor Manuel Mata Oliva, Sergio Magdiel Amaya Miranda y Rubin Marel Villanueva. Según las investigaciones, Celio Bautista Rodríguez Ponce, utilizaba otra identificación con el objetivo de evadir retenes policiales u otro tipo de acciones que pudieran dar con su verdadera identidad, y por ende la detención inmediata.