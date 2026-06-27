Rescatan a 15 personas de embarcación que estaba a la deriva en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras. -Una operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo con éxito en las últimas horas de este sábado 27 de junio. La Fuerza Naval de Honduras, a través de la Base Naval de Caratasca, auxilió a una embarcación que presentó una emergencia en el sector de Krata, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

La embarcación, tipo jamaiquina y denominada "Seis Hermanas", enfrentó una situación de riesgo mientras navegaba por la zona, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de respuesta de la institución naval.