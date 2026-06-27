Rescatan a 15 personas de embarcación que estaba a la deriva en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras. -Una operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo con éxito en las últimas horas de este sábado 27 de junio. La Fuerza Naval de Honduras, a través de la Base Naval de Caratasca, auxilió a una embarcación que presentó una emergencia en el sector de Krata, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
La embarcación, tipo jamaiquina y denominada "Seis Hermanas", enfrentó una situación de riesgo mientras navegaba por la zona, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de respuesta de la institución naval.
Tras recibir el reporte, personal de la Base Naval de Caratasca se desplazó hasta el lugar de la emergencia, donde realizó las labores de búsqueda y asistencia para poner a salvo a los ocupantes de la embarcación.