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Rescatan a 15 personas de embarcación que estaba a la deriva en Gracias a Dios

La embarcación, tipo jamaiquina y denominada "Seis Hermanas", enfrentó una situación de riesgo mientras navegaba en este sector del país, dejándolo a la deriva

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 07:27
Rescatan a 15 personas de embarcación que estaba a la deriva en Gracias a Dios

Todas las personas se encuentran a salvo.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas

Gracias a Dios, Honduras. -Una operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo con éxito en las últimas horas de este sábado 27 de junio. La Fuerza Naval de Honduras, a través de la Base Naval de Caratasca, auxilió a una embarcación que presentó una emergencia en el sector de Krata, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

La embarcación, tipo jamaiquina y denominada "Seis Hermanas", enfrentó una situación de riesgo mientras navegaba por la zona, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de respuesta de la institución naval.

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Tras recibir el reporte, personal de la Base Naval de Caratasca se desplazó hasta el lugar de la emergencia, donde realizó las labores de búsqueda y asistencia para poner a salvo a los ocupantes de la embarcación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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