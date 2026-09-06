Matan a madre de dos hijos en Marcovia, Choluteca; sospechan de su pareja

Choluteca, Honduras.- Iris Xiomara García Peña, madre de dos hijos, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el barrio Sinaí de Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca.

El hecho violento ocurrió en horas de la noche del sábado-06 de septiembre- cuando la mujer se encontraba en su vivienda. Versiones policiales indican que un hombre llegó al lugar y le disparó.

García Peña resultó gravemente herida tras el ataque y perdió la vida la madrugada de este domingo -06 de septiembre- en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma de fuego.