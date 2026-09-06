Matan a madre de dos hijos en Marcovia, Choluteca; sospechan de su pareja

Choluteca, Honduras.- Iris Xiomara García Peña, madre de dos hijos, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el barrio Sinaí de Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca.
El hecho violento ocurrió en horas de la noche del sábado-06 de septiembre- cuando la mujer se encontraba en su vivienda. Versiones policiales indican que un hombre llegó al lugar y le disparó.
García Peña resultó gravemente herida tras el ataque y perdió la vida la madrugada de este domingo -06 de septiembre- en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma de fuego.
De acuerdo con la información preliminar, la pareja de hogar de la víctima es señalada en la investigación como el presunto responsable del crimen.
Las autoridades investigan el hecho y realizan las diligencias para establecer cómo ocurrió el ataque. Se desconoce el paradero del sospechoso.
El crimen provocó consternación entre los vecinos del barrio Sinaí, donde vecinos salieron tras escuchar la detonación del arma de fuego.
Se conoció que García Peña era madre de dos pequeños, quienes quedan en una situación de vulnerabilidad tras la muerte de su madre.
Las autoridades de seguridad se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en la identificación y localización del presunto responsable.
La investigación también busca establecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta ahora, no se reportan personas detenidas.