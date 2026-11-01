Primera dama de Honduras se reunirá con la reina Letizia el jueves 5 de noviembre

Madrid, España.-La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, sostendrá una reunión de alto nivel con la reina Letizia de España el próximo jueves 5 de noviembre, durante su visita a Madrid, donde acompañará al presidente Nasry Asfura en la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro abordará temas de interés común relacionados con la educación, la protección de la niñez, el empoderamiento de las mujeres, la salud y el fortalecimiento de los programas sociales. La reunión busca también propiciar un intercambio de experiencias e identificar oportunidades de cooperación entre Honduras y España, especialmente en iniciativas dirigidas a las familias y los sectores más vulnerables.

A su llegada a Madrid, la primera dama expresó su interés en impulsar acercamientos que puedan traducirse en beneficios para la población hondureña. "Creemos firmemente que invertir en la niñez, acompañar a las mujeres, fortalecer la educación y acercar los servicios de salud son acciones fundamentales para construir un mejor futuro", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Visita

Lissette del Cid arribó este domingo 1 de noviembre a la capital española, donde fue recibida por la embajadora de Honduras ante España, Ana Paola Hall García. La diplomática destacó que la visita representa una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países, así como abrir espacios de diálogo sobre temas sociales.

Durante su estadía, la esposa del mandatario hondureño también desarrollará encuentros bilaterales y acercamientos con distintos sectores de la sociedad española para identificar posibles iniciativas de colaboración.

Honduras será sede de próxima Cumbre Iberoamericana

La visita se desarrolla en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre. Durante este encuentro, Honduras asumirá la coordinación del mecanismo iberoamericano para el período 2026-2028 y tendrá la responsabilidad de organizar la XXXI Cumbre en territorio nacional.