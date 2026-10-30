Autoridades decomisan dispositivos electrónicos a sospechoso de amenazas en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Autoridades policiales mantienen una investigación para esclarecer las amenazas de posibles atentados contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés, luego de recibir información del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sobre mensajes que advertían de supuestos ataques con explosivos. El caso salió a la luz luego de que la Policía Nacional divulgara un comunicado en el que confirmó que había recibido información del FBI relacionada con posibles acciones contra instalaciones portuarias de la zona norte del país. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público, activó varias diligencias para identificar al responsable de los mensajes y determinar si existía una amenaza real.

César Ruiz, jefe de la DPI en San Pedro Sula, explicó que dos equipos policiales participan en las investigaciones, confirmando que ya se requirió a un hombre que estaría relacionado con las publicaciones difundidas en redes sociales. "Necesitamos establecer una perfilación, determinadas costumbres, movimientos y relaciones interpersonales", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de las diligencias, al sospechoso decomisaron varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis en los laboratorios correspondientes.

Ruiz detalló que al ciudadano también se le practicó una entrevista y se realizaron inspecciones en su vivienda y lugar de trabajo, por lo que se está a la espera de los informes de esas actuaciones para incorporarlos al expediente investigativo. "Estamos esperando que sean sometidos a los laboratorios para ver cuál es el resultado (...) más la información de campo que se logre recolectar, saber a qué nos enfrentamos, confirmar o descartar este tipo de situación", notificó.

#COMUNICADO | Comunicado de Prensa SEDS N. 106-2026En relación a operaciones en la zona norte del país tras recibir información del FBI https://t.co/LbLfgf02Q8 — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 30, 2026