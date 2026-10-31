Dantesco hallazgo en Copán: encuentran dos cuerpos carbonizados sobre tumbas

Copán, Honduras.-Los dos hombres fueron encontrados completamente carbonizados en el interior del cementerio de la aldea Las Acuntas, en el municipio de Concepción, Copán. El macabro hallazgo se registró la tarde del viernes 30 de octubre, luego de que pobladores de la comunidad descubrieran los restos humanos en el camposanto y alertaran a las autoridades.

Según información preliminar, los jóvenes, identificados por sus familiares como Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume, ambos originarios y residentes de El Paraíso, Copán, habían sido reportados como desaparecidos desde hacía varios días. Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes.

Hipótesis bajo investigación

De acuerdo con los primeros informes policiales, se sospecha que las víctimas habrían sido asesinadas y posteriormente sus cuerpos colocados sobre unas tumbas, donde les prendieron fuego. Sin embargo, las circunstancias exactas del doble crimen continúan bajo investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse