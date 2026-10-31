Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición frente a instituto en Santa Rita, Yoro

Yoro, Honduras.-El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición generó alarma entre los pobladores del barrio Buenos Aires, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

El cuerpo fue localizado frente al Instituto Elena Viuda de Galdámez, donde vecinos del sector reportaron la presencia de una persona sin vida.

Tras recibir la alerta, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación y comenzar con las diligencias correspondientes.