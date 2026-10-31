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Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición frente a instituto en Santa Rita, Yoro

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la víctima, por lo que se desconoce si se trata de un hombre o una mujer

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 10:48
Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición frente a instituto en Santa Rita, Yoro

El cuerpo fue localizado frente al Instituto Elena Viuda de Galdámez.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.-El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición generó alarma entre los pobladores del barrio Buenos Aires, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

El cuerpo fue localizado frente al Instituto Elena Viuda de Galdámez, donde vecinos del sector reportaron la presencia de una persona sin vida.

Tras recibir la alerta, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación y comenzar con las diligencias correspondientes.

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La escena fue acordonada por los equipos policiales para resguardar posibles indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Posteriormente, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo y continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de la víctima, por lo que se desconoce si se trata de un hombre o una mujer.

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Tampoco se han determinado las causas ni el tiempo que el cuerpo llevaba en el lugar, debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a la persona fallecida y establecer qué ocurrió.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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