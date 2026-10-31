Ataque armado deja un joven muerto en Tocoa, Colón

Colón, Honduras.-Un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos la noche del viernes 30 de octubre en el barrio Los Pinos, al sur de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.
La víctima fue identificada preliminarmente como Luis Enrique Cálix, conocido popularmente como “Pelón”, quien murió a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala.
De acuerdo con la información preliminar, el ataque armado ocurrió en la calle principal del barrio Los Pinos, donde el joven se encontraba cuando fue interceptado por un hombre que se conducía en motocicleta.
Cálix era conocido por los habitantes del sector porque se dedicaba a realizar mandaditos como una forma de ganarse la vida.
El hecho generó consternación entre los pobladores de la zona, quienes lamentaron la muerte del joven.
Tras reportarse el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni han proporcionado información sobre la identidad de las personas responsables del ataque.