Ataque armado deja un joven muerto en Tocoa, Colón

Colón, Honduras.-Un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos la noche del viernes 30 de octubre en el barrio Los Pinos, al sur de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Luis Enrique Cálix, conocido popularmente como “Pelón”, quien murió a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque armado ocurrió en la calle principal del barrio Los Pinos, donde el joven se encontraba cuando fue interceptado por un hombre que se conducía en motocicleta.