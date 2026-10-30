Dictan prisión preventiva a Edwin Hernández por el crimen de su pareja Vianka García

Cortés, Honduras.- Dictan prisión preventiva a Edwin Alexander Hernández, acusado del delito de femicidio agravado en perjuicio de su compañera de hogar, Vianka Ninoska García López, quien fue asesinada de un disparo en su vivienda, ubicada en la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés. La resolución fue emitida este viernes -30 de octubre-por una jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, luego de desarrollar la audiencia inicial en la causa instruida contra Hernández. Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales para sustentar la acusación. Entre estas últimas se incluyeron dos testimonios rendidos mediante la Cámara de Gesell, bajo la figura de prueba anticipada.

Por su parte, la defensa rechazó los señalamientos del ente acusador y solicitó que se dictara un sobreseimiento a favor de su representado. Sin embargo, la jueza determinó decretar auto de formal procesamiento y mantener al imputado bajo prisión preventiva. Ruy Barahona, portavoz de los juzgados sampedranos, confirmó que la resolución judicial establece que Hernández deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso penal en su contra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario explicó que el imputado enfrenta una posible condena de "entre 30 y 40 años de prisión, de acuerdo con las reformas al Código Penal que aumentaron las penas para el delito de femicidio".

Como parte de la medida cautelar, Hernández fue remitido al Centro Penitenciario de El Progreso, en el departamento de Yoro, donde permanecerá bajo custodia de las autoridades penitenciarias.

El hecho