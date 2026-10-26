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Se entrega Alex Hernández, el principal sospechoso en la muerte de Vianka García

Hernández estuvo prófugo desde la muerte de quien fuera su pareja sentimental; el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el delito de femicidio agravado

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 15:09
Se entrega Alex Hernández, el principal sospechoso en la muerte de Vianka García

El hombre se entregó luego de cuatro meses de estar prófugo.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.-Alex Hernández, el principal sospechoso en el crimen de Vianka Ninoska García, ocurrido el pasado 16 de julio en la colonia Planeta, municipio de La Lima, Cortés, se entregó de manera voluntaria.

Hernández estuvo prófugo desde la muerte de quien fuera su pareja sentimental. La entrega fue anunciada por Santos Meraz, padre del hondureño que fue detenido por la muerte de una enfermera, quien anteriormente había informado sobre las intenciones de Hernández de presentarse ante la justicia.

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Vianka García, de 35 años, murió de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda. Su muerte causó conmoción en Honduras, especialmente porque dejó cuatro hijos menores de edad.

Tras el hecho, Hernández fue señalado como principal sospechoso y permaneció prófugo desde julio.

En videos difundidos recientemente, el hombre manifestó que asumiría la responsabilidad por lo ocurrido, aunque aseguró que no tuvo la intención de quitarle la vida a su pareja.

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El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Hernández por el delito de femicidio agravado, acusación que deberá ser conocida por las autoridades judiciales correspondientes.

Con su entrega, el proceso podrá continuar con las diligencias legales para determinar su situación jurídica, conforme a las pruebas y actuaciones que se incorporen al expediente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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