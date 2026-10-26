Se entrega Alex Hernández, el principal sospechoso en la muerte de Vianka García

Cortés, Honduras.-Alex Hernández, el principal sospechoso en el crimen de Vianka Ninoska García, ocurrido el pasado 16 de julio en la colonia Planeta, municipio de La Lima, Cortés, se entregó de manera voluntaria. Hernández estuvo prófugo desde la muerte de quien fuera su pareja sentimental. La entrega fue anunciada por Santos Meraz, padre del hondureño que fue detenido por la muerte de una enfermera, quien anteriormente había informado sobre las intenciones de Hernández de presentarse ante la justicia.

Vianka García, de 35 años, murió de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda. Su muerte causó conmoción en Honduras, especialmente porque dejó cuatro hijos menores de edad. Tras el hecho, Hernández fue señalado como principal sospechoso y permaneció prófugo desde julio. En videos difundidos recientemente, el hombre manifestó que asumiría la responsabilidad por lo ocurrido, aunque aseguró que no tuvo la intención de quitarle la vida a su pareja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse