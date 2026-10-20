“El responsable soy yo”: reaparece Alex, pareja sospechosa del crimen de Vianka; revela fecha para entregarse

En otro mensaje, pidió perdón a sus hijos y a la familia de su pareja por lo ocurrido. Asimismo, aseguró que cumplirá su promesa de entregarse a las autoridades, aunque no precisó el día en que lo hará, por lo que se espera que ocurra en los próximos días. "El responsable soy yo. Mediante este video le digo al país entero que hago mi entrega voluntaria ante la justicia