“El responsable soy yo”: reaparece Alex, pareja sospechosa del crimen de Vianka; revela fecha para entregarse

Meses después de cometer el crimen, Alex Hernández, pareja de Vianka Ninoska García, reapareció públicamente y anunció que pretende entregarse voluntariamente a las autoridades hondureñas.
“Quiero que el pueblo de Honduras sepa que me tocó salirme del país por motivos de amenaza. Mi vida corría peligro, querían matar. He pasado un proceso tan difícil”, inició diciendo Alex Hernández, quien ahora reconoce su responsabilidad en la muerte de su pareja y atribuye lo ocurrido al consumo de bebidas alcohólicas ese día.
Vianka Ninozka García, de 35 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza en la madrugada del 16 de julio, dentro de su vivienda en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés, Honduras. Su pareja es el principal sospechoso.
El hombre reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, aunque sostuvo que no tuvo intención de matar a García. “Y nunca me imaginé yo que yo iba a ser el causante de la muerte de la mujer que yo amaba”, expresó, al recordar los momentos posteriores al hecho.
“Nunca medí las consecuencias de lo que el alcohol realmente puede causar en una familia. Y pues ahora me toca asumir mi error. Así no haya sido con intención.Yo solo le digo, suegra, perdone. Porque al final, yo soy el padre de su nieto. Y eso no lo va a poder borrar nunca”, afirmó en el video.
En una segunda declaración, Hernández aseguró que había prometido entregarse desde que ocurrió la muerte de su pareja, pero que consideró que no era el momento adecuado debido al dolor que atravesaba.
“Mediante este video le digo al país entero que hago mi entrega voluntaria ante la justicia”, manifestó Hernández, quien reconoció su responsabilidad en la muerte de su pareja y aseguró que está dispuesto a responder ante la ley por lo ocurrido.
En un mensaje, el hombre presentó la carta enviada al comisionado César Ruiz, en la que comunica su intención de entregarse a las autoridades. Aunque no se revela la fecha exacta, el documento deja ver que la entrega está prevista para octubre de este año.
En otro mensaje, pidió perdón a sus hijos y a la familia de su pareja por lo ocurrido. Asimismo, aseguró que cumplirá su promesa de entregarse a las autoridades, aunque no precisó el día en que lo hará, por lo que se espera que ocurra en los próximos días. "El responsable soy yo. Mediante este video le digo al país entero que hago mi entrega voluntaria ante la justicia
Hasta el momento, no se ha confirmado la entrega de Hernández a las autoridades. Mientras tanto, se espera que continúe la búsqueda del sospechoso y que las investigaciones avancen conforme al proceso judicial.