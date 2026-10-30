Estrella Roja remonta y termina goleando a Independiente para meterse en liguilla

Danlí, Honduras.- Estrella Roja consiguió una importante victoria frente al Independiente de Siguatepeque y dio un paso importante en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla del torneo Apertura 2026. El conjunto de Danlí se impuso en un partido lleno de emociones y remontó el marcador para terminar celebrando ante su público, en un resultado que lo coloca en la quinta posición con 16 unidades.

Las Panteras comenzaron ganando el compromiso gracias a Luis Meléndez, quien al minuto 16 ejecutó de manera impecable un lanzamiento penal y venció al guardameta Moreira con un disparo colocado al costado izquierdo. La pena máxima llegó después de una mano clara de Selvin Licona dentro del área, acción que el árbitro no dudó en sancionar.

Sin embargo, la respuesta de los locales no tardó en llegar. Al minuto 36, Frelys López apareció en el segundo poste para conectar de cabeza un tiro de esquina y establecer el empate. Apenas dos minutos después, Estrella Roja volvió a golpear con una gran jugada de Mikel García por el sector derecho, quien habilitó a Nahuel Luna para que cerrara la pinza y firmara el 2-1.

En el complemento, los dirigidos por el conjunto de Danlí tuvieron la oportunidad de ampliar la diferencia. Al minuto 48, Frelys López estuvo cerca de conseguir su doblete, pero su remate terminó estrellándose en el poste derecho de la portería del Independiente, desperdiciando una clara ocasión para sentenciar el encuentro.

La tranquilidad para Estrella Roja llegó hasta el minuto 78, cuando Erick Rizo se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo para superar a Miguel Rodríguez y establecer el tercer tanto de la noche. Con esa anotación, los locales terminaron de encaminar una victoria fundamental en sus aspiraciones dentro del campeonato.

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Con este resultado, Estrella Roja alcanzó los 16 puntos y escaló hasta la quinta posición de la tabla, alimentando la ilusión de meterse en la liguilla en su primer torneo en la Liga Nacional de Honduras. Por su parte, Independiente sufrió un nuevo revés y cayó hasta el décimo lugar de la clasificación, complicando sus posibilidades de acercarse a los puestos de privilegio.

FICHA DEL PARTIDO

ESTRELLA ROJA: 1- Víctor Moreira; 15- Joseph Padilla, 3- Erick Rizo, 4- Selvin Licona; 10- Dago Durón, 11- Steven Bermúdez, 12- Mikel García, 23- Edilson Gómez, 30- Cristian Cálix; 13- Óscar Rosales y 18- Luis Luna.

INDEPENDIENTE: 1- Miguel Rodríguez; 21- Gerson Cabrera, 14- Ángel Fiallos, 3- Adrián Ramírez, 26- Eduard Luna; 7- Noé Enamorado, 10- Luis Meléndez, 15- Erick Arias, 16- Óscar Cabrera, 27- Sebastián Espinoza; 17- Sendel Cruz.