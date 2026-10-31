Voraz incendio consume dos edificios en El Progreso y deja pérdidas millonarias

El Progreso, Honduras.-Un voraz incendio consumió dos edificios utilizados como bodegas de almacenamiento de plástico en el barrio San Francisco de El Progreso, Yoro, donde el fuego provocó cuantiosas pérdidas económicas y generó momentos de angustia entre los habitantes del sector. La emergencia, que inició la noche del viernes 30 de octubre, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y evitar que el siniestro se extendiera a otras estructuras cercanas. Debido a la magnitud del incendio, los apagafuegos tuvieron que redoblar esfuerzos para controlar la situación, ya que el material plástico almacenado en los inmuebles dificultó las labores de extinción.

Las llamas amenazaban con propagarse hacia otras edificaciones de la zona, por lo que los bomberos concentraron sus esfuerzos en contener el fuego y evitar que alcanzara más propiedades. Ante las complicaciones que presentaba la emergencia, fue necesario solicitar el apoyo de la ciudadanía para reforzar las labores y contribuir a controlar el avance de las llamas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de las acciones para combatir el incendio, al lugar llegó una retroexcavadora que fue utilizada para derribar parte de las paredes de los edificios afectados.

La maquinaria permitió facilitar el acceso de los bomberos hacia los puntos donde todavía permanecían las llamas, con el objetivo de llegar a las zonas de mayor concentración de fuego y completar las labores de extinción. Los trabajos se prolongaron durante más de ocho horas, debido a las dificultades que representaba el material plástico almacenado en las bodegas, hasta que finalmente los elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el incendio durante la madrugada de este sábado 31 de octubre.