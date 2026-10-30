Tomás Zambrano resalta captura de 75 cabecillas tras reformas penales

El presidente del Congreso sostuvo que las reformas buscan afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones delictivas que mantienen bajo amenaza a diversos sectores del país.

Según Zambrano, los resultados operativos responden a la aplicación del cuarto paquete de reformas penales, aprobado para fortalecer las sanciones y ampliar las capacidades de investigación de los órganos encargados de perseguir el delito.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , destacó este viernes los primeros avances en seguridad ciudadana que atribuyó a la implementación de las reformas penales aprobadas por el pleno legislativo en los últimos meses.

Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) han permitido, según las autoridades, recuperar gradualmente zonas que estaban bajo el control de grupos al margen de la ley. Además, reportan la captura de más de 75 líderes de estructuras criminales declaradas terroristas.

Entre las medidas preventivas ejecutadas en barrios y colonias también figura la eliminación de símbolos alusivos a maras y pandillas en espacios públicos, como parte de las acciones de recuperación territorial.

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El presidente del Congreso Nacional dijo que las reformas legales aprobadas por los diputados han permitido intervenciones más efectivas de los operadores de justicia.

"Las medidas que aprobamos en el Congreso Nacional ya están dando resultados contundentes y visibles", expresó Zambrano.

Afirmó que las operaciones interinstitucionales han permitido la captura de jefes de estructuras criminales.

El congresista sostuvo que la articulación entre las políticas del Poder Ejecutivo y el respaldo normativo del Congreso Nacional permitirá fortalecer las acciones contra el crimen organizado.

"Las zonas que ellos controlaban se están recuperando para la gente honesta. Con el actual Gobierno del presidente Nasry Asfura se acabó el tiempo de la anarquía, comienza la era del orden y la ley", sentenció Zambrano.

El reciente paquete normativo, aprobado con un respaldo de 118 votos en el pleno, incluye disposiciones como la ampliación de 24 a 48 horas del plazo de detención preventiva para sustentar requerimientos fiscales.

Asimismo, contempla la figura de legítima defensa en la vivienda mediante “Casa Segura”, el aumento de las penas por el delito de terrorismo y la prohibición de beneficios penitenciarios.

Estas medidas complementan el marco legal vigente desde mayo, mediante el cual se declaró a las maras y pandillas como asociaciones terroristas y se creó la Agencia Nacional contra el Crimen.

Las autoridades del Congreso Nacional ratificaron que continuarán monitoreando la aplicación de las normas para garantizar que los operadores de justicia cuenten con el respaldo legal necesario en sus actuaciones.