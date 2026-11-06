Un video con Petro, la prueba de Deicy Jiménez en el caso de "sexocontratos"

Colombia.- La excontratista Deicy Jiménez publicó un video de 53 segundos en su cuenta de Instagram, con la finalidad de respaldar su versión sobre una relación con el expresidente Gustavo Petro, a quien denunció de usar contratos estatales a cambio de favores sexuales. "Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro", escribió Jiménez adjunto al clip.

En el video publicado el miércoles 4 de noviembre se ve a Deicy junto a Petro. El exmandatario colombiano aparece abotonándose una camisa, sobre la que luego se pone una chaqueta, tras presuntamente haber tenido intimidad. En los últimos fragmentos del clip se escucha una difusa conversación entre los actores de la polémica.

Petro: "Le parece" Deicy: "Ta gordita" Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Petro: "Tengo que hacer ejercicio... y este, ¿te lo metes?" Deicy: "Sí, si no se me va la puntica" Petro: "¿Y te pasa por dentro?" Deicy: "No" Petro: "O no funciona" Deicy: "No, sí funciona" Tras la breve conversación, ambos salen del plano y luego vuelven a aparecer mientras se besan.

Deicy Jimenez publicó el video a días de haber declarado en contra de Petro ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, señalándolo de ser parte de una red de "sexocontratos" en los que entre 30 y 40 mujeres habrían resultado favorecidas. Durante su testimonio, la denunciante admitió haber conocido a Petro en una página de sexoservicio y luego haber sostenido una relación "sentimental". También sostuvo haber mantenido esa relación por contratos que obtuvo en el Ministerio de Interior, el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (Dapre).

Reacción de Petro