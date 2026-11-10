Cambia de horario el partido amistoso entre Emiratos Árabes Unidos y Honduras

Abu Dabi, Emiratos.- La Selección de Honduras se prepara para afrontar un nuevo desafío fuera de casa y sus seguidores tendrán varias alternativas para no perderse el primer amistoso de su recorrido por Medio Oriente. El duelo frente a Emiratos Árabes Unidos, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, será el penúltimo partido de la Bicolor en el presente 2026

El pitazo inicial está previsto para las 8:15 a.m. (estaba programado a las 10:00 a.m.) de este viernes 13 de noviembre en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. Este será un nuevo examen para el equipo dirigido por José Francisco Molina, quien continúa trabajando en la construcción de su proyecto deportivo al frente de Honduras. Los compromisos internacionales representan una oportunidad para observar el funcionamiento del plantel y evaluar a los futbolistas convocados.

El choque contra los emiratíes marcará el comienzo de la doble presentación que tendrá la H durante su expedición por territorio asiático. La selección catracha buscará aprovechar estos encuentros para seguir sumando minutos de trabajo y fortalecer su funcionamiento colectivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez finalizado el primer compromiso, Honduras continuará su recorrido hacia Kuwait, donde tendrá su segundo desafío de esta ventana internacional. La Bicolor se medirá ante la selección kuwaití el martes 17 de noviembre a las 9:30 de la mañana, siempre en horario hondureño. La Selección Nacional de Honduras no pudo clasificar a los cuartos de final de la Nations League. En su grupo clasificaron Jamaica y Guatemala, mientras que La H jugará un repechaje en marzo de 2027, el cual otorgará un cupo a la Copa Oro.