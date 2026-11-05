José Molina sobre Kervin Arriaga: "No me interesa un jugador que no esté comprometido"

El seleccionador también se refirió nuevamente al caso de Kervin Arriaga , dejando claro que el compromiso con la H es innegociable, y lanzó una postura contundente sobre la posibilidad de realizar microciclos: "Yo no creo mucho en los microciclos", argumentando que no tiene sentido quitarles futbolistas a los clubes de la Liga Nacional ni convocar a jugadores que militan en Europa para trabajar únicamente tres días.

Tegucigalpa, Honduras. - El técnico de la Selección de Honduras , José Francisco Molina, adelantó que podría tener una baja importante de cara a los próximos compromisos de la Bicolor, mientras mantiene la esperanza de contar con Dereck Moncada , quien presenta molestias en la cadera.

Me gustaría felicitar a Marathón, Olimpia y Motagua por su participación en la Copa Centroamericana. Yo considero que han hecho un gran torneo. Desgraciadamente no llegaron al objetivo, pero han tenido un gran desempeño en esta competición. Ahora les deseo lo mejor para el torneo Apertura"

Me gustaría decirles que en la lista estaba Bryan Róchez, pero un problema de residencia en Portugal no podrá acudir a la concentración. Entonces, en su lugar estará Roberto Osorto, jugador de Real España.

Lo de Kervin ya está explicado. Ya contestamos preguntas a los medios que hicimos en San Pedro Sula. El que quiera entrevistas, que hable directamente con Kervin. Lo de Róchez es algo que valoré, pero es verdad dentro de la convocatoria tenemos a Keyrol Figueroa y Bryan Róchez como nueve, y tenemos a Erick Puerto y Dereck Moncada que lo pueden hacer. Moncada el día de su debut jugó de carrilero, pero su DT en Suiza lo puso de delantero. Tenemos esas opciones como puntas a Jonathan Rubio y Luis Palma.

¿Por qué la no convocatoria de otro delantero con Róchez y el tema Kervin Arriaga?

Entiendo que hablé de cuatro. Mike Arana es un buen jugador. Pero queremos que tengan esa referencia del Mundial Sub-17. Es algo que hemos hablado con el director deportivo. Entendimos que era bueno para ellos el poder tener esa experiencia. Acaban de venir de una concentración en Segovia. Ya saben nuestra manera de jugar. No va a variar nada comparado con lo que hacen en la Sub-17. Los entrenos son más exigentes con la Selección Mayor. Ellos son niños de 15, 16, 17 años. Para ellos serán una experiencia enriquecedora y profesional. Al final de toda esta valoración que hicimos entendimos que no había ningún perjucio para la Sub-17.

¿Qué es lo que busca con estos cuatro jugadores? ¿Cuáles son los razones?

Creo que a Mike Arana lo conocen todos. Sobre Kevin Gyamfi es joven, tiene mucho por mejorar. Entendemos que tiene un gran futuro, queremos tenerlo con nosotros en la Selección Mayor. Matute es un extremo zurdo, también puede jugar en punta, es habilidoso, es otro buen futbolista. Kevin Pérez, de la Liga está jugando un poco menos. Tiene mucho talento, lo hemos visto en el Premundial. Él fue uno de los jugadores que más nos gustó y lo está haciendo bien en la Sub-17.

Ahora, Roberto Osorto me gusta, me apetece traerlo (por Bryan Róchez). Me gusta la manera que juega en su equipo, de interior, es una buena oportunidad para poder tener cerca a Roberto Osorto. He preferido eso por el tema de la lista que tenemos.

¿Qué información tiene de Dereck Moncada sobre su lesión? ¿Hay Plan B?

Esto último que has dicho no se entiende. Él tiene que venir. La información que tenemos es que él tiene un dolor en su cadera. Esos golpes en su cadera son bastantes dolorosos, estamos convencidos que nos podrá acompañar.

¿Por dónde pasa el no llamado de Luis Ortiz, Cristopher Meléndez y Luis Vega?

Pasa por el rendimiento. Entendemos que en estos momentos que tenemos que probar otras cosas. Tenemos la vuelta de Julián, que es importante para nosotros. Jugamos en marzo en España. Claro, ahora está recuperado nos da un plus más. Tiene que ser un jugador importante. Hay que valorar el rendimiento general de los futbolistas, y valorando ese rendimiento lo vemos. Son tres jugadores que me encantan, pero ahora sí veré otros futbolistas que en estos momentos nos puedan dar más que ellos.

¿Qué es lo que más le ha costado al conformar la lista?

Lo he dicho en otras ocasiones: no me gustan solo 26 futbolistas. Me cuesta, me baso en el rendimiento con nosotros, en su desempeño. A partir de ahí tomo decisiones. Unas me cuestan, otras menos. Tengo consultar con la gente del staff. A partir de ahí tomo la decisión final. Seguramente es la parte más importante de mi trabajo, las tomo con tranquilidad.

Los panameños se quejaban por la decisión de ir por el poco tiempo en cancha, ¿por dónde pasa el aprovechamiento?

Sabes lo que pasa, es que el tiempo de trabajo en la cancha no es suficiente, es poco. A veces, como en esta ocasión, son muchos los jugadores que vienen para acá, ese tema siempre lo vamos a tener, siempre será un problema, pero son cosas a las que uno se enfrenta, nos ayuda a crecer. Eso nos hace creer en nuestro modelo de juego. Habrá jugadores que están en Europa, bueno, hay muchos en Bielorrusia, Rusia, Turquía. En la fecha FIFA pasada hubo jugadores que llegaron el martes y la concentración iniciaba el lunes. Al final, eso nos inconveniente. Es algo con lo que tenemos que lidiar. Entendemos que es una buena oportunidad, estamos contentos con la posibilidad de tener esta experiencia.

Siempre nos genera una duda en el tercer portero, ¿cómo ha evaluado a Enrique Facussé?

Anteriormente era portero titular. La valoración que hacemos no es de dos partidos, ya días lo venimos evaluando, lo teníamos en prelista. Es un portero que valoramos mucho. Entendemos que tiene la capacidad. Queremos que muestre todo su potencial.

¿Qué evaluación hace usted? ¿Podemos aspirar a la Copa del Mundo?

Muis valoraciones son positivas. Creo que dentro de la dificultad de un proyecto como este, el trabajo está dando sus frutos. Vamos viendo a la Selección que queremos. No estamos contentos con los resultados que hemos obtenido, pero el trabajo que hacemos se vio con la evolución del equipo: teniendo la pelota, hacer daño al rival. No estamos contentos por el resultado de la clasificación, no tuvimos la contundencia para poder ganarlos. Competimos en los cuatro partidos.

¿Qué representa para José Molina La H que anda en el pecho? ¿Por qué la elección de los jugadores jóvenes?

Totalmente de acuerdo con lo que dicen ellos: representar La H es un orgullo. Yo también estoy orgulloso. Es lo que intentamos, hacer nuestro mayor esfuerzo y ese orgullo por representar a Honduras. Es lo más grande que ellos puedan sentir. Y convocar jugadores jóvenes no es abaratar la camiseta de Honduras.

¿Qué conclusiones saca José Francisco Molina? ¿Qué cosas se pudieron hacer mejor?

Los análisis los hago de manera interna, no los cuento públicamente, para eso están ustedes. Vosotros hablan, acepto las críticas, nosotros cometemos errores, no somos perfectos. Las conclusiones las hacemos internas.

¿Es complicado hacer microciclos a estas alturas?

Sí, no creo mucho en los microciclos. Primero: no tiene sentido traer jugadores de Europa a hacer tres días de microciclo. Y no tiene sentido quitarle los jugadores a los equipos de la Liga Nacional. Tal vez algo se puede sacar en un microciclo, no lo descarto. No es algo que descarte.

Con respecto a la convocatoria, ¿por qué no se consideró a jugadores Sub-20?

No lo considero una falta de respeto, a Raúl García lo valoramos mucho. Ellos están en su derecho. Tenemos claro qué es lo que queremos, lo que buscamos. Respeto si alguien no está de acuerdo.

¿Qué tan comprometidos están estos jugadores?

Lo de Kervin Arriaga tienen que hablar con él. A mí no me interesa un jugador que no esté comprometido. Cada vez que viene a la Selección, para mí eso es innegociable. Si yo veo esa falta de compromiso, pues no lo traigo.