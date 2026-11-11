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Colapso de edificio deja al menos un muerto y 12 heridos en Brooklyn, Nueva York

Un edificio de tres plantas se derrumbó en Brooklyn, dejando al menos un muerto, diez heridos y a los equipos de rescate buscando bajo los escombros

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 19:05
Colapso de edificio deja al menos un muerto y 12 heridos en Brooklyn, Nueva York

Autoridades de Nueva York investigan el colapso de un inmueble en Brooklyn mientras los bomberos trabajan para rescatar a las personas atrapadas.

 Foto: cortesía redes sociales

Miami, EE UU.- Al menos una persona murió y doce resultaron heridas al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior. Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN.

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La fuente agregó que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las posibles causas del derrumbe. El edificio, se hallaba junto a una zona de obras de construcción.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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