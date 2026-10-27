Aumenta participación de adultos mayores en delitos sexuales y porte ilegal de armas en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 567 adultos mayores han sido detenidos a nivel nacional por delitos sexuales y portación ilegal de armas en lo que va de 2026, registra la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Las estadísticas reflejan un incremento significativo en comparación con el año 2025, cuando se registraron 312 detenciones de personas de este grupo poblacional por diferentes ilícitos.

Esta diferencia representa un aumento del 81.4% en las detenciones, equivalente a 255 casos más en comparación con el año anterior, tras las acciones policiales orientadas a combatir la criminalidad y reducir los índices de impunidad en el país.

Delito con mayor incidencia

Entre los principales delitos identificados en las estadísticas de 2026 destaca que 69 adultos mayores fueron detenidos por delitos sexual, mientras que 58 adultos mayores fueron aprehendidos por suponerlos responsables de la portación ilegal de armas de fuego. Estas cifras ubican a los delitos sexuales y a los relacionados con la tenencia o portación ilegal de armas de fuego entre las principales incidencias registradas dentro de las estadísticas proporcionadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse