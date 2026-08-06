Capturan a pareja de adultos mayores por delitos sexuales contra una menor de 12 años

La Paz, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a dos adultos mayores por suponerlos responsables de delitos de carácter sexual y encubrimiento en perjuicio de una menor de 12 años en la aldea Tepanguare, departamento de La Paz.

El primer detenido de 68 años, es originario de San José, Choluteca, quien fue capturado por suponerlo responsable de los delitos de agresiones sexuales agravadas, violación continuada y explotación sexual en contra de la nieta de su cónyuge.

Asimismo, fue detenida una mujer de 64 años, originaria y residente de la aldea Tepanguare, La Paz, por suponerla responsable de los delitos de explotación sexual y encubrimiento en perjuicio de su propia nieta.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido durante el año 2023, período en que la víctima, en ese entonces de 12 años, permaneció bajo el cuidado de los sospechosos, donde el sujeto presuntamente habría aprovechado su condición de vulnerabilidad para cometer actos contra su integridad física y sexual en reiteradas ocasiones.