En Yoro, la presencia de motocicletas en los caminos al caer la tarde se ha vuelto motivo de alarma. “No hay autoridad aquí, pasan solas las calles y ya se sabe que es la ley del más fuerte”, dijo un poblador de la zona, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.Como él, muchos evitan salir de noche y prefieren no hablar del tema. Quienes aceptaron hacerlo pidieron reserva de su nombre, conscientes de que en comunidades pequeñas cualquier palabra puede tener consecuencias.El clima de tensión alcanza también al comercio. Según fuentes con conocimiento del despliegue en la zona, los negocios se niegan a venderles a los militares que participan en la búsqueda, tras las masacres y amenazas que circularon en audios de El Diablo."Allí está feo el ambiente, en esa zona hay más de mil militares y no pueden comprar nada. Ahorita, para ellos, de nada sirve andar dinero en Yoro, no les venden en los negocios", relató.LA PRENSA Premium consultó a la Secretaría de Seguridad sobre el avance en la búsqueda del cabecilla, si han identificado su forma de operar y si han ajustado su estrategia para dar con él, pero no respondieron.Hasta el cierre de esta nota, el cabecilla del Cartel del Diablo seguía sin ser capturado.