Tegucigalpa, Honduras. Siete días después de las masacres que dejaron 12 muertos en Yorito, departamento de Yoro, el hombre al que las autoridades señalan como cabecilla del Cartel del Diablo sigue libre.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no ha sido visto por las fuerzas de seguridad, pero, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, es probable que no se haya ido de la zona.

Así lo revelaron, en exclusiva a EL HERALDO Plus, fuentes cercanas que conocen de primera mano cómo se mueve y quiénes lo protegen.

Según su relato, se esconde entre la montaña y la ciudad, no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar, se desplaza en motocicleta por caminos de tierra, lo acompañan vigías que le abren paso y su seguridad está en manos de hombres con formación militar.

No es la primera vez que el Estado va tras él, pues desde hace meses es el objetivo de operativos masivos en el departamento, y una y otra vez ha logrado escapar.

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En septiembre de 2026, el Cartel del Diablo fue declarado organización terrorista. La declaratoria faculta a las fuerzas de seguridad a ejecutar operativos especiales e intervenir territorios de alto riesgo, y somete a los integrantes del grupo a penas agravadas bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad y aislamiento estricto.

Desde entonces, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han golpeado a la estructura con más de 40 de sus miembros capturados y más de cinco muertos en enfrentamientos con las autoridades.

Pero el hombre que la encabeza sigue fuera de su alcance.