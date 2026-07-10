Con 34 paquetes de marihuana arrestan a mujer y a un hombre en un sector de San Lorenzo

Valle, Honduras.- En posesión de una fuerte cantidad de paquetes de marihuana, fueron capturados una mujer y hombre, en el departamento de Valle, al sur de Honduras.

El operativo antidrogas se llevó a cabo en la ciudad de San Lorenzo, ejecutado por elementos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

Se trata de una dama de 44 años de edad, y un hombre de 49 años, quienes llevaban en su poder 34 paquetes de ese alucinógeno, escondidos en una caja de cartón, mientras transitaban en un vehículo, por una calle de esa ciudad porteña.