  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con 34 paquetes de marihuana arrestan a mujer y a un hombre en un sector de San Lorenzo

Además de la droga, les decomisaron el carro en el que ambos se transportaban al ser detenidos

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 17:15
Con 34 paquetes de marihuana arrestan a mujer y a un hombre en un sector de San Lorenzo

La pareja fue custodiada por los efectivos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Valle, Honduras.- En posesión de una fuerte cantidad de paquetes de marihuana, fueron capturados una mujer y hombre, en el departamento de Valle, al sur de Honduras.

El operativo antidrogas se llevó a cabo en la ciudad de San Lorenzo, ejecutado por elementos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

Se trata de una dama de 44 años de edad, y un hombre de 49 años, quienes llevaban en su poder 34 paquetes de ese alucinógeno, escondidos en una caja de cartón, mientras transitaban en un vehículo, por una calle de esa ciudad porteña.

Arrestan a integrante de la MS-13 en poder de más de 2 mil envoltorios de presunta droga

Los dos detenidos no pudieron justificar la existencia de la droga y del porqué iba en su carro, aceptando la ilegalidad del acto que estaban cometiendo.

La caja venía embalada como si se tratara de una encomienda común y corriente.

La caja venía embalada como si se tratara de una encomienda común y corriente.

 (Foto: Cortesía/El Heraldo)

También les confiscaron un carro color gris, tipo pick-up, en el que viajaban cuando fueron interceptados por los elementos de investigación.

Ambos fueron remitidos este mismo día al Ministerio Público (MP), en Nacaome, cabecera departamental de Valle, para luego ser llevados a los tribunales en esa misma ciudad, dónde enfrentarán acusación por el delito de tráfico de drogas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias