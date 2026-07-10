Con 34 paquetes de marihuana arrestan a mujer y a un hombre en un sector de San Lorenzo

Valle, Honduras.- En posesión de una fuerte cantidad de paquetes de marihuana, fueron capturados una mujer y hombre, en el departamento de Valle, al sur de Honduras.
El operativo antidrogas se llevó a cabo en la ciudad de San Lorenzo, ejecutado por elementos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).
Se trata de una dama de 44 años de edad, y un hombre de 49 años, quienes llevaban en su poder 34 paquetes de ese alucinógeno, escondidos en una caja de cartón, mientras transitaban en un vehículo, por una calle de esa ciudad porteña.
Los dos detenidos no pudieron justificar la existencia de la droga y del porqué iba en su carro, aceptando la ilegalidad del acto que estaban cometiendo.
También les confiscaron un carro color gris, tipo pick-up, en el que viajaban cuando fueron interceptados por los elementos de investigación.
Ambos fueron remitidos este mismo día al Ministerio Público (MP), en Nacaome, cabecera departamental de Valle, para luego ser llevados a los tribunales en esa misma ciudad, dónde enfrentarán acusación por el delito de tráfico de drogas.