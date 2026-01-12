Tráfico de barcos en puerto Henecán creció 49% en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El puerto Henecán, ubicado en San Lorenzo, Valle, registró en 2025 su mayor tráfico marítimo en sus casi 50 años de operación. Edwin Canales, superintendente de Henecán, dijo a EL HERALDO que el tráfico de barcos ascendió a 306.

Agregó que esa cifra superó las 205 embarcaciones registradas en 2024, con un incremento interanual de 101 naves y 49.2 puntos porcentuales.

Recuerda que en 2022 se registraron 198 barcos y en 2023 aumentó a 219, sin embargo, en 2024 se redujo a 205, logrado en 2025 un fuerte repunte en el tráfico marítimo al cerrar con 306.

Ese resultado, según Canales, se explica por un fuerte incremento en los cargueros convencionales al pasar de 34 a 139 en el bienio 2024-2025. En ese sentido, el movimiento de carga general creció de 746,984,097 a 1,379,609,783 kilogramos entre 2024-2025.