Tráfico de barcos en puerto Henecán creció 49% en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El puerto Henecán, ubicado en San Lorenzo, Valle, registró en 2025 su mayor tráfico marítimo en sus casi 50 años de operación. Edwin Canales, superintendente de Henecán, dijo a EL HERALDO que el tráfico de barcos ascendió a 306.
Agregó que esa cifra superó las 205 embarcaciones registradas en 2024, con un incremento interanual de 101 naves y 49.2 puntos porcentuales.
Recuerda que en 2022 se registraron 198 barcos y en 2023 aumentó a 219, sin embargo, en 2024 se redujo a 205, logrado en 2025 un fuerte repunte en el tráfico marítimo al cerrar con 306.
Ese resultado, según Canales, se explica por un fuerte incremento en los cargueros convencionales al pasar de 34 a 139 en el bienio 2024-2025. En ese sentido, el movimiento de carga general creció de 746,984,097 a 1,379,609,783 kilogramos entre 2024-2025.
De acuerdo con el superintendente del puerto Henecán, en los últimos años mejoraron la capacidad operativa para atender la mayor demanda de servicios de carga y descarga de mercaderías, lo que permite atender cuatro barcos en el muelle que tiene forma de T.
La mayor parte de la carga que se atiende en el puerto es mercadería en general, vehículos (21,388 unidades registradas en 2025, entre automóviles y maquinaria), derivados del petróleo, productos perecederos (frutas y camarones), granel líquido (melaza), entre otros productos.
El entrevistado señala que Henecán es el puerto de entrada y salida de Honduras hacia el continente asiático y a la costa oeste de Estados Unidos.
Uno de los países con mayor movimiento comercial en los años recientes es China, especialmente mercadería en general que se comercializa en varias ciudades del país.