RSF: Menos del 1 % de 169 asesinatos de periodistas en México llegó al autor intelectual

Ciudad de México, México.-En México, 169 periodistas fueron asesinados en los últimos 20 años, un promedio de ocho al año, y el 99 % de estos crímenes sigue sin esclarecerse por completo, señaló este martes la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). En el lanzamiento de un monitoreo de los asesinatos, presentado este día, la organización llamó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum "para que adopte, con carácter de urgencia, todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas". Con esas cifras, dijo, se infiere que los asesinatos de periodistas ocurren en un "contexto de impunidad prácticamente absoluta", indicó el reporte. Además, explicó que en un escenario marcado por el "fracaso del sistema judicial" y las "fallas del Estado" en la protección de los periodistas, "el crimen organizado y la corrupción aparecen como los principales responsables de esta serie de asesinatos de profesionales de la información, la más prolongada en un país en paz en el siglo XXI".

“Desde hace 20 años, en México, los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal (...) Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia", expresó en el comunicado Artur Romeu, director de RSF para América Latina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sistema judicial ineficaz y corrupto

También, añadió que hablar del periodismo en México "es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas". RSF dijo que si bien los carteles y el crimen organizado "son los principales responsables de la mayoría de estos crímenes", señalarlos como responsables, sin destinar los recursos para detenerlos ni poner fin a las redes de complicidad que los protegen, también compromete la responsabilidad del Estado mexicano". En el texto se precisó que menos del 1 % de los crímenes fueron esclarecidos por completo, y que en 20 años, 168 de los 169 asesinatos de periodistas "no ha permitido identificar al autor intelectual ni esclarecer el móvil del crimen".