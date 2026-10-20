"¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?": Trump insulta a periodista

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra un periodista durante un intercambio con la prensa en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al que advirtió que “más le valía tener cuidado” y al que preguntó si era “un enfermo”.

Al ver al corresponsal en la Casa Blanca del medio británico The Independent, Andrew Feinberg, intentando hacerle una pregunta, Trump le dijo: "¡Cállate!¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?" “No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”, añadió.

Feinberg, con quien Trump se mostró cortante en varios momentos del intercambio con periodistas en el Despacho Oval, estaba alzando la voz sobre la de otro reportero para formular su pregunta cuando el republicano le exigió que se callara.