“Tú eres corrupta”: ¿Quién es Kristen Welker, la periodista que fue agredida por Trump antes de abandonar entrevista?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó abruptamente una entrevista televisiva luego de protagonizar un fuerte intercambio con la periodista Kristen Welker, quien le solicitó pruebas sobre sus reiteradas denuncias de fraude electoral.
Lo que comenzó como una entrevista política terminó en un enfrentamiento verbal, después de que Trump reaccionara con molestia a las preguntas relacionadas con fraude electoral y los disturbios del Capitolio ocurridos en enero de 2021.
La tensión marcó gran parte de la conversación entre Donald Trump y la conductora de NBC, Kristen Welker, cuando la periodista cuestionó la falta de evidencias que respaldaran las acusaciones del mandatario sobre supuestas irregularidades electorales.
Durante la entrevista grabada en Wisconsin, Trump insistió en que las elecciones de 2020 fueron manipuladas, mientras la periodista le exigía pruebas concretas para sustentar sus afirmaciones.
El mandatario estadounidense acusó a la prensa de actuar de forma parcializada y calificó de "corrupta" a la entrevistadora Kristen Welker antes de dar por concluida la conversación y abandonar el set.
La discusión se intensificó cuando Welker preguntó si personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio deberían recibir compensaciones económicas financiadas con recursos públicos.
"Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y 'Meet the Press' es corrupta", apuntó el mandatario.
Trump defendió la posibilidad de compensar a algunos involucrados en los hechos del 6 de enero de 2021, argumentando que fueron perjudicados por lo que describió como actuaciones indebidas de agentes policiales.
Ante las constantes preguntas de la periodista sobre pruebas verificables, el presidente estadounidense elevó el tono de sus críticas hacia los medios de comunicación y cuestionó la credibilidad de NBC.
El momento más tenso de la entrevista ocurrió cuando Welker rechazó las acusaciones de fraude por carecer de evidencia pública, provocando una airada reacción del mandatario.
Tras varios minutos de confrontación, Donald Trump decidió poner fin a la entrevista, se retiró el micrófono y abandonó el lugar pese a los intentos de la periodista por continuar la conversación.
El intercambio entre Trump y Welker evidenció una vez más la tensión existente entre el mandatario y parte de los principales medios de comunicación de Estados Unidos.