Katie Zacharia deja la Casa Blanca tras solo una semana y la presión de Trump

Washington.- La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo luego de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirmó un funcionario. "Katie Zacharia está en proceso de dejar el cargo de secretaria de prensa", declaró sin especificar si había dimitido o había sido cesada, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugiriera que dejara el cargo. "Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", declaró hoy Trump, que adelantó que hablaría con la portavoz.

"¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto", dijo el presidente ante los periodistas, antes de añadir que dejaría "que ella tome esa decisión". Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mandatario anunció el nombramiento de su nueva portavoz el viernes 9 de octubre. La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.