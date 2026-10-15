¿Qué pasó con Kristi Noem? Deja su cargo como enviada especial del Escudo de las Américas

Washington, Estados Unidos.- La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem dejó de ejercer como enviada especial del Gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, después de que expirara su designación en septiembre, informó este jueves la cadena CBS News, que cita a un funcionario del Departamento de Estado. "La designación de Noem como enviada expiró el mes pasado y ya no ocupa ese cargo", dijo el funcionario a CBS, que precisó que la exsecretaria sigue vinculada al proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Noem fue nombrada enviada especial para esta iniciativa en marzo, después de que Trump la apartara de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por la Administración Trump junto a varios países de América Latina, todos con Gobiernos de derecha, para coordinar la cooperación económica, la lucha contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.