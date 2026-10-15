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¿Qué pasó con Kristi Noem? Deja su cargo como enviada especial del Escudo de las Américas

Kristi Noem dejó de ejercer como enviada especial para la iniciativa regional impulsada por Donald Trump, después de que venciera su designación

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 18:04
¿Qué pasó con Kristi Noem? Deja su cargo como enviada especial del Escudo de las Américas

La designación de Kristi Noem como enviada especial del gobierno de Donald Trump expiró en septiembre, según informó CBS News.

Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos.- La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem dejó de ejercer como enviada especial del Gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, después de que expirara su designación en septiembre, informó este jueves la cadena CBS News, que cita a un funcionario del Departamento de Estado.

"La designación de Noem como enviada expiró el mes pasado y ya no ocupa ese cargo", dijo el funcionario a CBS, que precisó que la exsecretaria sigue vinculada al proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

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Noem fue nombrada enviada especial para esta iniciativa en marzo, después de que Trump la apartara de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional.

El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por la Administración Trump junto a varios países de América Latina, todos con Gobiernos de derecha, para coordinar la cooperación económica, la lucha contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.

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Pese al vencimiento de su designación, Noem siguió participando en actividades diplomáticas relacionadas con la iniciativa.

El pasado 22 de septiembre se reunió con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en Quito y también asistió a encuentros con líderes regionales al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo a CBS.

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Redacción web
Agencia EFE

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