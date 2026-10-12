¿Quién es Katie Zacharia, la nueva secretaria de prensa de Trump?

El pasado 9 de octubre, el presidente Donald Trump dio a conocer que Katie Zacharia asumiría como nueva portavoz oficial de la Casa Blanca. Conozca más detalles sobre ella a continuación.
Katie Zacharia (apellido Black antes de casarse) es una abogada y estratega política nacida en Los Ángeles, California, el 23 de marzo de 1984. En los medios de comunicación se ha dado a conocer por su rol como comentarista del ala conservadora política. Está casada con Tyler Zacharia y es madre de cuatro hijos.
Se graduó de Derecho y de también de la licenciatura en Artes por la Universidad de Pepperdine. Antes de obtener sus títulos universitarios, sus primeros acercamientos en la política fueron a través de una pasantía.
En 2006 cursó una pasantía en el Comité Nacional Republicano y también en la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca durante el gobierno de George Washington Bush.
Tras haberse graduado de Artes, trabajó en China como asesora externa del Banco Mundial. También fue presidenta de la Sociedad Legal Cristiana, organización de profesionales del Derecho sin fines de lucro cuya visión es seguir los mandamientos de Jesús y buscar la justicia con el amor de Dios.
En 2025 fue asesora legal de la organización conservadora Fix California y formó parte del consejo asesor de White Rose Asistance, un grupo que se opone al aborto.
Katie Zacharia se volvió un rostro visible en el medio de derecha conservadora Newsmax. De igual forma, ha sido invitada en Fox News y otros medios afínes a la derecha y a Trump.
Zacharia ya había ostentado un cargo en el segundo mandato de Trump, ejerciendo como portavoz adjunta de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, su paso por el DHS fue bastante corto, pues fue nombrada en el cargo en febrero y para marzo renunció. Según Daily Mail, dimitió de su cargo por temor a sus vínculos con Kristi Noem (exsecretaria del DHS) y Corey Lewandowski (asesor en el DHS).
De acuerdo a los informes a los que tuvo acceso Daily Mail, Zacharia figuraba en la lista de empleados leales a Noem que serían despedidos en consecuencia de la destitución de Noem. Sin embargo, Zacharia aseguró que dejó su cargo argumentando que no le era sostenible viajar a diario desde California hasta Washington DC.
Tras salir del DHS, Zacharia se volvió asesora en comunicaciones de Trump Media & Technology Group Corp, empresa que se encarga de gestionar la red social de Trump: Truth Social.
Paralelo a su gestión en Trump Media & Technology Group Corp, continuó siendo invitada en medios de comunicación como comentarista política
Zacharia mostró su total respaldo a Trump cuando este afirmó que perdió las elecciones de 2020 alegando fraude.
También estuvo replicando la teoría de conspiración del Pizzagate, en la cual se acusaba que líderes del Partido Demócrata formaban parte de una red de tráfico sexual de menores junto a grupos de la élite, arremetiendo en varias ocasiones contra John Podesta, jefe de Gabinete en la administración de Bill Clinton y asesor de Barack Obama.
Katie Zacharia se convierte en la sustituta de Karoline Leavitt, quien decidió dejar el cargo para poder pasar más tiempo con su familia e hijos.
Trump elogió a Zacharia describiéndola como una "brillante partidaria" y confía en que hará una gran labor en las comunicaciones de la Casa Blanca. "Tiene un historial impecable de apoyo, y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio", destacó el mandatario.