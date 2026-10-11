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Katie Zacharia, nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Karoline Leavitt

Zacharia había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 08:05
Katie Zacharia, nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Karoline Leavitt

La nueva funcionaria ha trabajado como asesora en Truth Social, la red social propiedad de la familia Trump, que es utilizada como canal de difusión del mandatario y su Administración.

 Foto: Captura

Washington, Estados Unidos.- La abogada y analista política conservadora Katie Zacharia fue designada como nueva portavoz de la Casa Blanca, un puesto al que llega tras la salida de Karoline Leavitt, la mujer más joven en ocupar el cargo.

Zacharia, según adelantó 'The New York Times', había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News.

Su antecesora desempeñó esta función durante todo el segundo mandato del actual presidente, Donald Trump, en concreto desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, y había sido antes secretaria de prensa nacional para la campaña presidencial del líder republicano en las elecciones de 2024.

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Zacharia también trabajó antes como asesora legal para Fix California, grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal y cuyo fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial especial para misiones especiales de la Administración de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la lealtad de la abogada y analista en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde destacó la lealtad de Zacharia, a quien describió como una "brillante partidaria" desde el principio, y aseguró que trabajará bien con los medios de comunicación, los estadounidenses y su Administración.

El presidente también elogió la labor de Leavitt, a quien calificó de "fantástica" en el desempeño del cargo.

Zacharia había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News.

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Además, la nueva funcionaria ha trabajado como asesora en Truth Social, la red social propiedad de la familia Trump, que es utilizada como canal de difusión del mandatario y su Administración.

Su antecesora desempeñó esta función durante todo el segundo mandato del actual presidente, en concreto desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, y había sido antes secretaria de prensa nacional para la campaña presidencial del líder republicano en las elecciones de 2024.

Zacharia también trabajó antes como asesora legal para Fix California, grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal y cuyo fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial especial para misiones especiales de la Administración de Trump.

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Redacción web
Agencia EFE

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