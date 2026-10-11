Katie Zacharia, nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Karoline Leavitt

Washington, Estados Unidos.- La abogada y analista política conservadora Katie Zacharia fue designada como nueva portavoz de la Casa Blanca, un puesto al que llega tras la salida de Karoline Leavitt, la mujer más joven en ocupar el cargo. Zacharia, según adelantó 'The New York Times', había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News. Su antecesora desempeñó esta función durante todo el segundo mandato del actual presidente, Donald Trump, en concreto desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, y había sido antes secretaria de prensa nacional para la campaña presidencial del líder republicano en las elecciones de 2024.

Zacharia también trabajó antes como asesora legal para Fix California, grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal y cuyo fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial especial para misiones especiales de la Administración de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la lealtad de la abogada y analista en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde destacó la lealtad de Zacharia, a quien describió como una "brillante partidaria" desde el principio, y aseguró que trabajará bien con los medios de comunicación, los estadounidenses y su Administración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente también elogió la labor de Leavitt, a quien calificó de "fantástica" en el desempeño del cargo. Zacharia había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News.