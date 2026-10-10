Trump presume de haber terminado ocho guerras y cuestiona que no le dieran el Nobel de la Paz

Washington,Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó este sábado de sus logros en la política internacional y calificó de "increíble" que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado el viernes a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

"Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares", arranca un mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social.

"Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!", prosigue el mensaje.