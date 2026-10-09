¿Quién es Navi Pillay, la premio Nobel de la Paz 2026?

Navi Pillay, jurista sudafricana de origen tamil, ha dedicado su trayectoria a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia frente a crímenes internacionales. Su labor abarca desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica hasta su participación en procesos relacionados con el genocidio de Ruanda y las violaciones de derechos humanos en Gaza.