¿Quién es Navi Pillay, la premio Nobel de la Paz 2026?

Navi Pillay, jurista sudafricana de origen tamil, ha dedicado su trayectoria a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia frente a crímenes internacionales. Su labor abarca desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica hasta su participación en procesos relacionados con el genocidio de Ruanda y las violaciones de derechos humanos en Gaza.
Nació en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia humilde de siete hijos. Su padre trabajaba como conductor de autobús y, debido a su origen, creció bajo las restricciones y la discriminación racial impuestas por el régimen del apartheid.
Su esposo, Gaby Pillay, también abogado y opositor al apartheid, fue detenido en varias ocasiones. Durante esa etapa, Navi Pillay llegó a considerar que el sistema de segregación racial no desaparecería mientras ella viviera, aunque posteriormente destacó la importancia del apoyo internacional para lograr su eliminación.
Tras el fin del apartheid, amplió su formación en la Universidad de Harvard. En 1995 fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Sudáfrica y ese mismo año se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar los crímenes cometidos durante el genocidio de ese país africano.
Durante ocho años trabajó en ese tribunal y posteriormente asumió su presidencia. Su participación fue determinante en un fallo histórico que reconoció que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir actos de genocidio, un precedente para el derecho penal internacional.
En 2003 fue elegida jueza de la Corte Penal Internacional, pero dejó ese cargo en 2008 al ser nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue la primera persona africana en ocupar esa responsabilidad y la tercera mujer en dirigir el organismo.
Durante los seis años de su mandato, defendió la aplicación universal de los derechos humanos y los derechos de migrantes, pueblos indígenas y personas LGTBI. También respaldó causas relacionadas con los derechos de las mujeres, incluido el acceso al aborto seguro, y cuestionó públicamente la actuación de gobiernos frente a abusos y conflictos armados.
Pillay denunció la falta de respuestas internacionales ante los crímenes cometidos durante la guerra civil de Siria y reclamó investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto de Sri Lanka, que se prolongó entre 1983 y 2009.
La situación de Gaza también ocupó un lugar importante en su trayectoria. En 2014 cuestionó las operaciones militares israelíes por sus consecuencias para la población civil y, en 2021, asumió la presidencia de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.
Desde esa comisión, participó en los esfuerzos para documentar posibles crímenes internacionales en los territorios palestinos. La jurista defendió la necesidad de establecer responsabilidades por las acciones investigadas y rechazó las críticas a su trabajo sin que se presentaran elementos concretos que demostraran errores en sus investigaciones.
Aunque en los últimos años ha mantenido un perfil público más discreto, Pillay continúa vinculada a iniciativas de derechos humanos, justicia e igualdad, especialmente en Sudáfrica. Su trayectoria la ha convertido en una figura relevante del derecho internacional por su participación en tribunales y organismos dedicados a investigar y prevenir graves violaciones de derechos humanos.