Trump, indignado por el Nobel de la Paz: “Se lo dieron a una persona de la que nunca había oído hablar”

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó este sábado de sus logros en la política internacional y calificó de "increíble" que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado el viernes a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

"Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares", arranca un mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social.

"Gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear... ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!", prosigue el mensaje.

El viernes, horas después de que se anunciara el galardón para Pillay, el republicano aseguró en un mitin celebrado en Siracusa, en el estado de Nueva York, que se le concedió el Nobel de la Paz "a una persona de la que nunca había oído hablar".