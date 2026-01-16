María Corina Machado entregó a Trump su medalla de Premio Nobel de la Paz

Washington, Estados Unidos.- La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó el jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.