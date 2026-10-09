Navi Pillay, premio Nobel de la Paz por su lucha contra los genocidios y crímenes de guerra

Copenhague, Dinamarca.- El Nobel de la Paz ha distinguido este viernes el trabajo "en favor de la paz y el derecho internacional" de la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, que ha participado de procesos judiciales históricos, presidido una comisión de investigación sobre los territorios palestinos y ejercido la responsabilidad máxima sobre derechos humanos en Naciones Unidas.

"El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo", señaló en el fallo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Frydnes resaltó el papel "fundamental" de Pillay para garantizar que los crímenes de guerra y contra la humanidad y el genocidio sean juzgados, y enfatizó que el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo "que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta".

El fallo defendió la necesidad de "personas con valentía, visión y determinación" como Pillay "en un momento en que los magistrados son sancionados y sus instituciones, atacadas".

"Estamos viviendo en una era en la que el derecho internacional y los derechos humanos son objeto de significativos ataques políticos. Esta realidad cada vez peor es particularmente visible a través de los ataques contra la Corte Penal Internacional (CPI), reconoció una sorprendida Pillay en una rueda de prensa improvisada en Núremberg (Alemania), donde acudía a un foro jurídico.

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Debido a estos intentos de "debilitar" el sistema de justicia internacional, afirmó en alusión implícita a las sanciones de Estados Unidos contra la CPI, se corre el riesgo de "regresar a un mundo en el que el poder en vez de la ley determina qué sufrimiento importa y cuál no".

Pillay, que, al recibir la noticia del Nobel se hallaba en la sala en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis, bromeó con entregar el premio al presidente estadounidense, Donald Trump, como hizo la galardonada del año pasado, la líder opositora venezolana, María Corina Machado.