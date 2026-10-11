Trump asegura que Rusia y Ucrania acordaron dejar de atacar sus infraestructuras energéticas

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

"Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El texto no añade más detalles al respecto y ni Moscú ni Kiev se han pronunciado sobre este comunicado.

La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, antes de realizar el anuncio.