  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump plantea que el Atlántico o el Pacífico lleven su nombre o el de América

¿Océano Trump? El presidente estadounidense planteó rebautizar el Atlántico o el Pacífico con su nombre o utilizar la denominación “océano de las Américas”

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 12:02
Trump plantea que el Atlántico o el Pacífico lleven su nombre o el de América

La propuesta de Donald Trump se suma a sus polémicas ideas para cambiar nombres geográficos y reforzar su sello personal en Estados Unidos.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado 10 de octubre rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo "el océano de las Américas".

"Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", bromeó durante un mitin en Clarksville, en el estado de Tennessee, entre risas y aplausos.

El mandatario aseguró que EE UU necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el Golfo de México fuera rebautizado como el golfo de América y el lago de Ontario como el lago de América.

"Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río", aseveró.

Katie Zacharia, nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Karoline Leavitt

Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York, cuyo nombre homenajea al explorador Henry Hudson. "Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo", dijo Trump al respecto.

También rechazó la posibilidad de cambiar el nombre del río Misisipi.

El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos utilizados por las agencias federales y ya es decisión de las empresas privadas seguirlo o no, aun así, hasta ahora ha encontrado bastante respaldo.

Además del golfo y el lago, Trump sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América".

Trump presume de haber terminado ocho guerras y cuestiona que no le dieran el Nobel de la Paz

Esta propuesta, en cambio, no parece ser igual de sencilla que la de los accidentes geográficos ya que puede que se tuviera que consultar a los habitantes de ese estado y una reforma de la Constitución del estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias