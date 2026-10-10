El caso de Nidal Hasan: 13 soldados muertos y una ejecución prevista para diciembre

Donald Trump defendió la decisión de recurrir al fusilamiento y aseguró que Hasan "se merece" ese método porque "mató a mucha, mucha gente". El mandatario también lo calificó de "un maníaco" durante una actividad en la Casa Blanca, en la que abordó su política de seguridad y las medidas que, según afirmó, su Gobierno está impulsando contra la delincuencia.