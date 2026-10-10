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El caso de Nidal Hasan: 13 soldados muertos y una ejecución prevista para diciembre

El Pentágono prevé transmitir la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra militar condenado por la muerte de 13 soldados en una base de Texas en 2009

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 16:59
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Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra del Ejército de Estados Unidos condenado por asesinar a 13 soldados en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el próximo 3 de diciembre, en un procedimiento que el Pentágono planea transmitir en directo al público.

 Fotos: Cortesía redes
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El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan disparó contra soldados que esperaban revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados en Afganistán, dejando un saldo de 13 personas muertas y otras 32 heridas.

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Una agente de policía consiguió detener el ataque tras dispararle. Hasan sobrevivió, aunque sufrió lesiones que le dejaron parcialmente paralizado y obligado a utilizar una silla de ruedas.

 Foto: EFE
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En aquel momento, el atacante, estadounidense de ascendencia palestina, estaba destinado a viajar a Afganistán pocas semanas después. Durante el juicio militar celebrado en 2013, se conocieron sus contactos con el religioso radical Anwar al Awlaki y su rechazo a las operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

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El tribunal militar lo declaró culpable de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado, y le impuso la pena de muerte por los crímenes cometidos en Fort Hood. Desde entonces, Hasan ha permanecido en el corredor de la muerte militar.

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Donald Trump defendió la decisión de recurrir al fusilamiento y aseguró que Hasan "se merece" ese método porque "mató a mucha, mucha gente". El mandatario también lo calificó de "un maníaco" durante una actividad en la Casa Blanca, en la que abordó su política de seguridad y las medidas que, según afirmó, su Gobierno está impulsando contra la delincuencia.

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Por su parte, Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, sostuvo que el procedimiento debe servir para dejar claro que los actos de esa naturaleza tienen "consecuencias graves".

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La última ejecución militar en el país se realizó en 1961, cuando un soldado fue ahorcado tras ser condenado por la violación de una niña austriaca de 11 años.

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En cuanto al fusilamiento, el antecedente más reciente se remonta a enero de 1945, cuando Eddie Slovik, un soldado estadounidense condenado por deserción durante la Segunda Guerra Mundial, fue ejecutado mediante ese procedimiento.

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La posible ejecución de Hasan marcaría, por tanto, el regreso de este método al sistema militar estadounidense después de más de ocho décadas y sería la primera ejecución militar en cualquier modalidad desde 1961.

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