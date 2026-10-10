Condenan a 20 años de cárcel a hombre que abusó y torturó a adolescentes a través de app de mensajería

París, Francia.- Un hombre de 29 años de origen indio fue condenado este viernes a 20 años de cárcel por haber sometido a adolescentes de varios países a torturas, abusos sexuales y extorsiones a través de Discord, una plataforma que millones de jóvenes utilizan a diario para comunicarse.



Rohan Rane, que se define como masculinista y fascista, daba las órdenes a las adolescentes desde su habitación de Antibes, en el sur de Francia, y las obligaba a realizar actos sexuales y las incitaba a mutilarse y torturarse.



Tras cinco días de vistas a puerta cerrada, el Tribunal de lo Criminal de París condenó a Rohan Rane por una serie de delitos, entre ellos extorsión en banda organizada, con las circunstancias agravantes de actos de tortura y barbarie cometidos, en particular, contra menores de edad.



La Fiscalía había solicitado una pena de 30 años de prisión.

La investigación comenzó en Estados Unidos -donde también será juzgado una vez que purgue su pena en Francia- a partir de un aviso del Centro Nacional para niños Desaparecidos y Explotados, una organización dedicada a la protección de menores, después de que Google detectara una imagen en la que aparecía una niña, que decía tener 12 años, con cruces gamadas y el nombre Rohan dibujados sobre la piel, según explicó Le Monde.