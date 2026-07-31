Asociación de Periodistas de El Salvador registra 210 agresiones contra la prensa en 2026

San Salvador, El Salvador.- Al menos 210 agresiones contra la prensa se han registrado en El Salvador entre enero y el 15 de julio pasado, según cifras del Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la Asociación de Periodistas salvadoreña (APES) facilitadas este viernes a EFE. La APES indicó que las agresiones más recurrentes han sido declaraciones estigmatizantes (68), acoso digital (45), difamación (26), acoso en espacios físicos (20) e insultos (13), entre otras, sin precisar los datos del mismo período en 2025. La organización no gubernamental dejó de ejecutar proyectos en el país con fondos de cooperación internacional, lo que fue anunciado en septiembre de 2025, debido "a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones" que impone una reciente Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Pese a esa situación, la APES continúa realizando un monitoreo sobre las condiciones de los periodistas en el país. Los datos fueron compartidos en el marco del Día del Periodista, fecha que se conmemora cada 31 de julio en El Salvador y que es celebrada por muchos periodistas en el exilio. La APES contabilizó en el 2025 al menos 426 agresiones contra la prensa, con 53 comunicadores "empujados al exilio" y actores vinculados con el Estado como principales señalados de los ataques. Las cifras del Informe de Libertad de Prensa 2025 de la asociación indicaron que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación fueron cerca de un "9 % menos de las contabilizadas dentro del monitoreo corriente en 2024, cuando se registraron 467", lo que se debería a la salida forzada de periodistas del país.