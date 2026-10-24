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Real España vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Real España va en busca de volver a recuperar el liderato del torneo Apertura ante un necesitado Platense

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 16:32
Real España vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España de Juan Ignacio Martínez recibe al Platense de Raúl Cáceres por la jornada 11 del torneo Apertura en el estadio Olímpico.

Resultado EN VIVO

Minuto a minuto:

Alineaciones:

Real España: 23. Roberto López, 2. Jeffrey Ramos, 5. Franklin Flores, 6. Devron García, 7. Gonzalo Ritacco, 8. Anthony García, 10. Jhow Benavidez, 18. Darixon Vuelto, 25. Marcelo Pereira, 28. Carlos Mejía y 30. Ángel Sayago

Platense: 28. Manuel Loaiza, 3. Rubén García, 13. Maynor Arzú, 14. Eduardo Urbina, 19. Gabriel Canahuati, 21. Brandon Santos, 22. Christian Gutiérrez, 23. Manuel Salinas, 24. Mario Moncada, 30. Edwin Solano y 60. Maynor Suárez

Los aurinegros llegan a este encuentro luego de haber caído ante Olimpia y perdido el liderato del torneo, mientras que los porteños perder en casa ante Motagua.

Hora y canal dónde ver el partido EN VIVO

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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