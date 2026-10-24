Real España vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España de Juan Ignacio Martínez recibe al Platense de Raúl Cáceres por la jornada 11 del torneo Apertura en el estadio Olímpico.
Resultado EN VIVO
Minuto a minuto:
Alineaciones:
Real España: 23. Roberto López, 2. Jeffrey Ramos, 5. Franklin Flores, 6. Devron García, 7. Gonzalo Ritacco, 8. Anthony García, 10. Jhow Benavidez, 18. Darixon Vuelto, 25. Marcelo Pereira, 28. Carlos Mejía y 30. Ángel Sayago
Platense: 28. Manuel Loaiza, 3. Rubén García, 13. Maynor Arzú, 14. Eduardo Urbina, 19. Gabriel Canahuati, 21. Brandon Santos, 22. Christian Gutiérrez, 23. Manuel Salinas, 24. Mario Moncada, 30. Edwin Solano y 60. Maynor Suárez
Los aurinegros llegan a este encuentro luego de haber caído ante Olimpia y perdido el liderato del torneo, mientras que los porteños perder en casa ante Motagua.
Hora y canal dónde ver el partido EN VIVO
Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC