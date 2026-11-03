Video de un buzón electoral incendiándose es de 2024, no de las elecciones de medio término de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra un buzón electoral en llamas y a varias personas retirando papeletas, presentado como si correspondiera a las elecciones de medio término de Estados Unidos de este martes 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, el material no es actual. El incendio ocurrió en octubre de 2024, durante las elecciones presidenciales estadounidenses, en Vancouver, Washington. Una búsqueda inversa permitió localizar publicaciones y reportes periodísticos de ese año sobre el mismo incidente. “Razón #46 de por qué los buzones de papeletas deberían ser eliminados”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 31 de octubre de 2026.

Estados Unidos celebra este 3 de noviembre de 2026 las elecciones de medio término, en las que los ciudadanos elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 senadores, de los cuales 33 corresponden a elecciones ordinarias y dos a comicios especiales. También se elegirán 36 gobernadores y miles de autoridades estatales y locales. Estos comicios se realizan cada cuatro años, a mitad del mandato presidencial, y permiten renovar la composición del Congreso estadounidense sin elegir nuevamente al presidente. Los representantes tienen períodos de dos años, mientras que los senadores ejercen durante seis años, por lo que aproximadamente un tercio del Senado se renueva cada dos años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Actualmente, el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, las elecciones determinarán si conserva esas mayorías o si el Partido Demócrata obtiene el control de alguna de ellas durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump. La composición legislativa influirá en la aprobación de leyes, presupuestos y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. De acuerdo con información publicada por EL HERALDO, estas elecciones también tienen relevancia para Honduras, debido a que el Congreso estadounidense participa en decisiones relacionadas con migración, remesas, cooperación internacional y comercio.

Video de 2024

EH Verifica realizó una búsqueda inversa de imágenes a partir de un fotograma clave del video. Entre los resultados se identificaron reportes periodísticos publicados en octubre de 2024 sobre incendios en buzones electorales en el noroeste de Estados Unidos. Entre los registros se encuentra una publicación de KATU , una televisora afiliada a ABC en Portland, Oregón, que reportó el incendio ocurrido el 28 de octubre de 2024 en Vancouver, Washington, y adjuntó la misma secuencia viral. Una publicación de The New York Times, fechada el 28 de octubre de 2024, documentó los incendios de buzones electorales en Oregón y Washington. Asimismo, ABC News publicó el mismo día un reporte sobre los incidentes ocurridos en ambos estados.