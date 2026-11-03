Video de supuesto trabajador electoral destruyendo votos de Trump es falso y circula desde 2024

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a un trabajador electoral destruyendo papeletas con votos a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo a la descripción de publicaciones, se realizó durante las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026.
En el video aparece una persona que lleva un chaleco verde con franjas reflectantes y manipula lo que parecen ser sobres y papeletas electorales. La grabación pretende mostrar que se están desechando votos emitidos a favor del mandatario estadounidense.
Sin embargo, la grabación no es actual y tampoco muestra una destrucción real de votos. El material circula desde octubre de 2024, cuando fue desmentido por las autoridades electorales del condado de Bucks, en Pensilvania, y por agencias federales estadounidenses.
“Están tirando una votación para el presidente Trump”, asegura el mensaje que acompaña la publicación difundida en X, visualizada más de 39,000 veces desde el 2 de noviembre de 2026.
Circula desde 2024
Una búsqueda inversa en Google Lens utilizando un fotograma clave del video permitió localizar reportes periodísticos del 25 de octubre de 2024 sobre la misma grabación.
Por ejemplo el sitio web de Noticias Telemundo informó el 26 de octubre de 2024 sobre la circulación del mismo video.
El medio reportó que las autoridades estadounidenses habían determinado que la grabación era falsa y que, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), había sido fabricada y difundida por actores rusos.
Del mismo modo, entre los registros se encuentra una verificación de la agencia AFP, publicada el 25 de octubre de 2024, que documentó la difusión del video en X y explicó que las papeletas y los sobres mostrados no correspondían a materiales electorales auténticos del condado de Bucks.
Según la pieza periodística, la secuencia pretendía mostrar a una persona abriendo sobres con votos por correo, destruyendo las papeletas marcadas a favor de Trump y conservando aquellas que supuestamente favorecían a Harris.
Lo desmienten
Una pesquisa en Google con las palabras clave “video + Donald Trump + votos + destrucción + elecciones 2024” llevó a un comunicado emitido el 24 de octubre de 2024 por la Junta Electoral del Condado de Bucks, en el que aclaró que los sobres y documentos mostrados no pertenecían a los materiales oficiales utilizados por esa institución.
La Fiscalía del Condado de Bucks también emitió un comunicado el 24 de octubre de 2024, en el que informó que su investigación había determinado que el video fue manipulado y que mantenía contacto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para identificar su procedencia.
Un día después, el 25 de octubre de 2024, el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) publicaron una declaración conjunta sobre el material.
Esto confirma que el contenido circula desde octubre de 2024 y fue desmentida por las autoridades estadounidenses, que determinaron que el material había sido fabricado y difundido por actores rusos.
Por lo tanto, es falso que el video muestre a un trabajador electoral destruyendo votos a favor de Donald Trump durante las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026.