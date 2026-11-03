Video de supuesto trabajador electoral destruyendo votos de Trump es falso y circula desde 2024

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a un trabajador electoral destruyendo papeletas con votos a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo a la descripción de publicaciones, se realizó durante las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026. En el video aparece una persona que lleva un chaleco verde con franjas reflectantes y manipula lo que parecen ser sobres y papeletas electorales. La grabación pretende mostrar que se están desechando votos emitidos a favor del mandatario estadounidense. Sin embargo, la grabación no es actual y tampoco muestra una destrucción real de votos. El material circula desde octubre de 2024, cuando fue desmentido por las autoridades electorales del condado de Bucks, en Pensilvania, y por agencias federales estadounidenses. “Están tirando una votación para el presidente Trump”, asegura el mensaje que acompaña la publicación difundida en X , visualizada más de 39,000 veces desde el 2 de noviembre de 2026.

Circula desde 2024

Una búsqueda inversa en Google Lens utilizando un fotograma clave del video permitió localizar reportes periodísticos del 25 de octubre de 2024 sobre la misma grabación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ejemplo el sitio web de Noticias Telemundo informó el 26 de octubre de 2024 sobre la circulación del mismo video. El medio reportó que las autoridades estadounidenses habían determinado que la grabación era falsa y que, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), había sido fabricada y difundida por actores rusos. Del mismo modo, entre los registros se encuentra una verificación de la agencia AFP, publicada el 25 de octubre de 2024 , que documentó la difusión del video en X y explicó que las papeletas y los sobres mostrados no correspondían a materiales electorales auténticos del condado de Bucks. Según la pieza periodística, la secuencia pretendía mostrar a una persona abriendo sobres con votos por correo, destruyendo las papeletas marcadas a favor de Trump y conservando aquellas que supuestamente favorecían a Harris.

Lo desmienten