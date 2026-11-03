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Trump dice que acepta los resultados y espera llegar a acuerdos con los demócratas

El presidente de Estados Unidos expresó su disposición a trabajar con los demócratas y alcanzar acuerdos, además de asegurar que aceptará los resultados

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 22:48
Trump dice que acepta los resultados y espera llegar a acuerdos con los demócratas

Según las proyecciones, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y se encaminan a conquistar la mayoría al Senado.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes 3 de noviembre en una entrevista con The New York Times que apunta a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.

El mandatario aseguró que está "totalmente dispuesto a aceptar esos resultados" y mostró disposición a dialogar: "Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

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"No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", dijo.

Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Según las proyecciones de los medios, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y se encaminan a conquistar la mayoría al Senado con victorias clave en estados como Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

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El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran "limpios".

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Redacción web
Agencia EFE

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