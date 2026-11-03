El republicano Byron Donalds se convierte en el primer gobernador negro de Florida

Miami, Estados Unidos.- El republicano Byron Donalds fue elegido este martes 3 de noviembre nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.

Donalds sucederá el próximo enero en la gobernación de Florida al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato, lo que le impedía optar a la reelección.

Donalds, representante del movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) y afín al presidente estadounidense, Donald Trump, se llevó una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superaba por tan solo 150,000 votos, con más del 98% del sufragio escrutado.

El republicano ejerció en los últimos seis años como congresista federal en la Cámara de Representantes, antes de postularse a gobernador.