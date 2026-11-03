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El republicano Byron Donalds se convierte en el primer gobernador negro de Florida

El republicano Byron Donalds asumirá la gobernación de Florida en enero, en sustitución de Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 21:13
El republicano Byron Donalds se convierte en el primer gobernador negro de Florida

Donalds, representante del movimiento 'Make America Great Again' (MAGA), se llevó una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superaba por tan solo 150,000 votos.

 Foto: EFE

Miami, Estados Unidos.- El republicano Byron Donalds fue elegido este martes 3 de noviembre nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.

Donalds sucederá el próximo enero en la gobernación de Florida al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato, lo que le impedía optar a la reelección.

Donalds, representante del movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) y afín al presidente estadounidense, Donald Trump, se llevó una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superaba por tan solo 150,000 votos, con más del 98% del sufragio escrutado.

El republicano ejerció en los últimos seis años como congresista federal en la Cámara de Representantes, antes de postularse a gobernador.

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Su triunfo amplía el dominio republicano en este estado que, hasta el siglo XXI, era considerado bisagra. Donalds será el quinto gobernador conservador consecutivo de Florida desde 1998.

En enero se convertirá en el primer mandatario afroamericano en la historia de Florida y el primero en lograrlo bajo las siglas republicanas a nivel nacional.

Hasta esta noche, solo tres afroamericanos habían sido elegidos gobernadores estatales en Estados Unidos: Douglas Wilder (Virginia, 1990-1994), Deval Patrick (Massachusetts, 2007-2015), y Wes Moore (Maryland, 2023-actualidad).

Esta misma noche, la demócrata afroamericano Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana electa como gobernadora de Estados Unidos tras vencer este martes en las elecciones en Georgia.

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Los estadounidenses votaron este martes en las elecciones de medio mandato del presidente Trump para elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara Baja, a un tercio de los senadores y a varios gobernadores y cargos estatales y locales.

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Redacción web
Agencia EFE

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