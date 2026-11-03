Nuevo México elige a la primera gobernadora indígena de la historia de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- La demócrata Deb Halland ganó este martes la carrera a gobernadora de Nuevo México en las elecciones de medio mandato, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos, según las proyecciones de Associated Press y NBC.

Haaland se hará con el cargo tras su paso por la Administración del presidente Joe Biden como secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete de Estados Unidos, principal órgano asesor del presidente conformado entonces por la vicepresidenta, Kamala Harris, y el resto de titulares de los departamentos federales.

Antes de eso, en 2018, la gobernadora electa ya ostentó el título de primera congresista de su identidad étnica en la Cámara de Representantes, aunque en este caso comparte la mención con la que fuera congresista por Kansas, Sharice Davids, quien fue elegida en el mismo periodo electoral.

Las prioridades de Haaland, según explica su equipo de campaña, se centran en cuestiones como la salud, la vivienda o la educación, pero también las adicciones, el crimen y la sequía, "desafíos" para los que piden soluciones diferentes a lo habitual.