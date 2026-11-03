Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas

Washington, Estados Unidos.- La demócrata Gina Hinojosa se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernatura de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado, según proyecciones de CNN y NBC.



Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba la reelección, y puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en Texas.

La candidata demócrata obtiene más de cuatro millones de votos, equivalentes al 57 % de los sufragios contabilizados hasta el momento, con el 68 % del escrutinio completado, mientras que Abbott alcanza el 41 %, con 2.946.679 votos.



La victoria de Hinojosa se produce después de una campaña en la que Abbott gastó decenas de millones de dólares más que su rival.



El republicano, que aspiraba a convertirse en el gobernador con más años en el cargo en la historia de Texas, había mantenido el control del estado para su partido durante décadas.



Nacida y criada en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Hinojosa fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal.