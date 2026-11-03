Demócrata Keisha Bottoms de Georgia será la primera gobernadora negra de EE UU, según proyecciones

Miami, Estados Unidos.- La demócrata Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia tras imponerse este martes en las elecciones de ese estado del sur de Estados Unidos, uno de los más disputados en los comicios presidenciales, según las proyecciones de NBC y CNN.



La victoria de Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, la principal ciudad del estado, se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien ganó un contienda clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia, donde el actual presidente Donald Trump venció en 2024.



La próxima gobernadora, quien sucederá al actual gobernador republicano Brian Kemp, formó parte de la Administración de Joe Biden (2021-2025) como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca desde junio de 2022 hasta febrero de 2023.