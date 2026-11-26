Tegucigalpa, Honduras. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) proyecta ampliar la red semafórica con equipos en hasta 120 nuevas intersecciones y habilitar el primer centro de monitoreo de tránsito de la capital, mediante un sistema tecnológico que permitirá supervisar y gestionar la circulación vehicular en tiempo real. El inicio de los trabajos está previsto para el primer trimestre de 2027.

“Actualmente contamos con aproximadamente 56 dispositivos semafóricos funcionales y con este proyecto buscamos ampliar la cobertura hasta 120 nuevas intersecciones. Además, tendremos el primer centro de monitoreo de tránsito de la capital, que nos permitirá supervisar y gestionar la circulación vehicular en tiempo real”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC.

La iniciativa contempla la modernización de los semáforos existentes y la instalación de nuevos dispositivos en sectores que actualmente carecen de regulación semafórica, priorizando las intersecciones con mayor carga vehicular mediante estudios técnicos de aforo.

Uno de los principales componentes será la habilitación de un centro de monitoreo que integrará la red semafórica de Tegucigalpa y Comayagüela, desde donde las autoridades podrán supervisar el funcionamiento de los equipos, identificar congestionamientos y detectar incidencias viales para facilitar la toma de decisiones.