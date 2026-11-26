Tegucigalpa, Honduras. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) proyecta ampliar la red semafórica con equipos en hasta 120 nuevas intersecciones y habilitar el primer centro de monitoreo de tránsito de la capital, mediante un sistema tecnológico que permitirá supervisar y gestionar la circulación vehicular en tiempo real. El inicio de los trabajos está previsto para el primer trimestre de 2027.
“Actualmente contamos con aproximadamente 56 dispositivos semafóricos funcionales y con este proyecto buscamos ampliar la cobertura hasta 120 nuevas intersecciones. Además, tendremos el primer centro de monitoreo de tránsito de la capital, que nos permitirá supervisar y gestionar la circulación vehicular en tiempo real”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC.
La iniciativa contempla la modernización de los semáforos existentes y la instalación de nuevos dispositivos en sectores que actualmente carecen de regulación semafórica, priorizando las intersecciones con mayor carga vehicular mediante estudios técnicos de aforo.
Uno de los principales componentes será la habilitación de un centro de monitoreo que integrará la red semafórica de Tegucigalpa y Comayagüela, desde donde las autoridades podrán supervisar el funcionamiento de los equipos, identificar congestionamientos y detectar incidencias viales para facilitar la toma de decisiones.
El sistema incorporará cámaras, lectores de placas, dispositivos GPS y herramientas de medición del flujo vehicular, que proporcionarán información en tiempo real para ajustar los tiempos de los semáforos de acuerdo con las condiciones del tránsito.
Asimismo, permitirá implementar las denominadas olas verdes, un mecanismo de sincronización semafórica que facilita el desplazamiento continuo de vehículos por determinados corredores viales, reduciendo las detenciones innecesarias y los tiempos de espera.
La inversión estimada oscila entre 10 y 12 millones de dólares y el proyecto se desarrollará en cuatro etapas, durante las cuales se incorporarán progresivamente nuevas intersecciones, de acuerdo con las necesidades de circulación identificadas en distintos puntos de la capital.
En cuanto al financiamiento, Carrasco indicó que los recursos provendrán de fondos municipales y externos obtenidos mediante las gestiones de la administración del alcalde Juan Diego Zelaya, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura vial y tecnológica del Distrito Central.
Los nuevos dispositivos serán instalados en puntos estratégicos, incluidos los centros de Tegucigalpa y Comayagüela, con el propósito de mejorar la regulación del tránsito y ampliar la cobertura del sistema hacia zonas de alta circulación vehicular.
Además, la tecnología facilitará la identificación de accidentes y otras incidencias en las vías, proporcionando información que podrá ser utilizada por las instituciones de seguridad y los organismos de emergencia para coordinar una respuesta más oportuna.
Con este proyecto, la administración del alcalde Juan Diego Zelaya busca avanzar hacia un modelo de movilidad inteligente, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a reducir el congestionamiento, fortalecer la seguridad vial y mejorar el desplazamiento de los capitalinos.